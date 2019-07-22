لتصل إلى الحد المستهدف .. الثني يبحث آلية زيادة السعة السريرية لطبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني سير عمل مركز بنغازي الطبي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وناقش الثني خلال الاجتماع اليوم الإثنين سير عمل المركز و كيفية تحسين وتطوير الخدمات الطبية لجرحى القوات المسلحة وآلية زيادة السعة السريرية للمركز إلى أن تصل إلى الحد المستهدف .

كما ناقش آليات تطوير الخدمات اليومية للنظافة العامة بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأصدر تعليماته بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة المدنية والكهروميكانيكية (تكييف – أكسجين – مولدات).

الثني منح الإذن بقبول بعض العناصر من تخصصات الطبية المساعدة والتمريض للعمل بالمركز.

وأصدر التعليمات بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي في الحصول على الأدوية العامة التخصصية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة للمركز، مشددًا عل ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية بالمركز.