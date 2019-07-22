سلامة يبحث مع السراج وقف التصعيد العسكري

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، التقى اليوم الإثنين، برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حيث أجريا جولة أفق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية.

وأوضحت البعثة في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل وقف التصعيد العسكري، والعودة للمسار السياسي، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت البعثة، إلى أنه تم التطرق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.