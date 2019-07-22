بشأن المضاربة في العملة الصعبة .. مركزي البيضاء يتجه للقضاء في اتهامات رئيس ديوان المحاسبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب مصرف ليبيا المركزي البيضاء، اليوم الإثنين، عن رفضه للاتهامات الموجهة إليه في مقابلة لرئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب بطرق، عمر عبدربه صالح، مع إحدى الوسائل الإعلامية الليبية، وذلك بشأن المضاربة في العملة الصعبة، ومحاولة بيع أرصدة البنك من الذهب وإبداء حجج واهية وغير سائغة قانونًا حول زيادة رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم.

ودان المصرف، في بيان لمكتبه الإعلامي، تصريحات رئيس ديوان المحاسبة واصفًا تلك التصريحات بـ”غير المسؤولة”، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات محلها القانون والمهني في شكل مساءلة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنه كان سيُرحب بها ويلبي دعوتها.

ونفت إدارة المصرف، حدوث الاتهامات، مستغربة نشرها في هذا التوقيت بالذات، نظرًا لما حوته من محاولة تشويه وتشهير صريح، مؤكدة أنها بصدد رفعة مذكرة بالخصوص إلى مجلس النواب، إضافة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل إحقاق الحق، بحسب البيان.

وكان رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، اتهم مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بالمضاربة في العملات الأجنبية، مؤكدًا أن المصرف حاد عن اختصاصاته المتعلقة بعرض النقود والتضخم وإدارة الاحتياطي.

وأصدر الديوان، في وقت سابق، تقريرًا بشأن قيام المصرف المركزي بالبيضاء بشراء عملات أجنبية من عدة شركات، فضلاً عن تقدير إيرادات وهمية عن بيع العملات الأجنبية بالموازنة التقديرية، مؤكدًا أنه لجأ إلى شراء العملة بالسعرين الرسمي والموازي.