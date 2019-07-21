للإفراج عن أزلام القذافي .. زوبية يتهم وزير العدل بتزوير شهادات طبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

علق رئيس هيئة الإعلام الخارجي المنتهية ولايتها جمال الزوبية، على قرار الإفراج الصحي عن البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في نظام القذافي متهما الطبيب الذي كتب التقرير الطبي الذي صدر القرار بشأنه بــ ”التزوير”.

وأضاف أن وزير العدل بحكومة الوفاق من الشرق ويتبع لحفتر، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنه يقوم بهذه العملية مغازلة في “أزلام القذافي”، للرجوع لصفه .

الزوبية أعاد نشر بعض البوستتات نقلها من صفحة تسمي نفسها المركز الإعلامي للزنتان، حيث أشارت إلى أن “اللجنة الطبية المختصة التي أشار إليها القرار يرأسها دكتور شهادته الطبية مزورة، واسمه هشام مصباح العتري، من منطقة قصر الأخيار ومن سكان بوسليم”.

وعددت هذه الصفحة الاتهامات للطبيب المشار إليه فوصفته ب”المرتشي وفاسد ماليا”، لافتة إلى أنه “يتصل بعوائل كبار الأزلام، كأسرة القذافي والبغدادي ودورده والسنوسي وعبد الله منصور وغيرهم ويطلب المال في مقابل إعداد التقارير الوهمية لحالتهم الصحية”.

وأكدت أن “كل التقارير الطبية التي بنيت عليها قرارات الإفراج السابقة للأزلام كان هو الذي يعدها، بالنسيق مع الفاسد الآخر الصديق الصور ووزير العدل الذين جعلاه شماعة لإخلاء مسؤوليتهما القانونية فيما إذا تم اكتشاف الأمر، وهو ما تحمله هشام العتري من أجل الحصول على المال”.

وأفادت الصفحة متهكمة على العتري، بأن مكتبه موجود في وزارة العدل، وبأنه دائم التواصل مع مكتب الوزير، وأن الأخير يقربه إليه لمعرفته له بأنه “كلب مال مستعبد لمن يدفع ايا كان” بحسب وصف الصفحة. مبينة أنه مع من يدفع أكثر، سواء أكانت نقود بالعملة المحلية أو الدولار أو حتى العقارات.

يشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.