النائب العام يفرج عن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

النائب العام يفرج عن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإفراج عن مديره الدكتور محمد عمر المشاي اليوم الأحد بعد عرضه على النائب العام .

وكانت مديرية أمن طرابلس، قالت إنها أوقفت المشاي بناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان لها، أمس السبت، أن التحقيقات مع المشاي بيّنت صحة الشكوى المقدمة ضده.

وكانت عناصر مسلحة تابعة للقيادي في مليشيا ثوار طرابلس جلال الورشفاني، قامت العام الماضي باقتحام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمنطقة ميزران بالعاصمة طرابلس وعبثت بمحتوياته.

وأكد شهود عيان بأن سبب الاقتحام هو تنفيذ قرار إيقاف المدير العام أحمد جاب الله عن العمل وتعيين محمد عمر المشاي الذي تحصل على تكليف من ابن عمه نصر المشاي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف.

وذكرت مصادر مطلعة بأن نصر المشاي قد طالب في وقت سابق من المدير العام أحمد جاب الله تعيين ابن عمه في الهيئة، لكن الأخير رفض كون المعني طبيب أسنان وليس من تخصصه العمل في الهيئة.

ومن جانبها، أصدرت فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في كل من طرابلس وبنغازي وطبرق والخمس وزوارة ومصراتة بالإضافة إلى عدد من المكاتب الأخرى بيانا تدين فيه هذا الاقتحام، مؤكدة بأن المركز جهة فنية مخولة بالرقابة على الغذاء والدواء المستورد إلى ليبيا وأن الرئيس المكلف ليس من اختصاصه التعيين في هذا المنصب.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يكاد يكون الجهة الرسمية الوحيدة الموحدة في ليبيا والتي تعمل بحيادية في ظل الانقسام الحاصل، كما أن لديها العديد من المختبرات التي أسهمت بشكل كبير من الحد من دخول كثير من الأدوية والأغذية الفاسدة.