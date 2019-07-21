الإعلام الحربي تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

116

أخبار ليبيا24
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن الدفاعات أسقطت طائرة تركية مُسيّرة تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدفاعات الجوية تمكنت من صدت الهجوم الجوي للطائرة التركية قبل استهدافها.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المُسلحة تعمل طيلة الأربعٌ وعشرون ساعة بدون توقف وبكل الإمكانيات والخبرات العسكرية المُتاحة لتأمين المجال الجوي الليبي.

وشددت شعبة الإعلام الحربي أنها ن تسمح للعدو بإنتهاك سيادته ، وتهديد المدنيين والمنشآت الحيوية .

المزيد من الأخبار

للإفراج عن أزلام القذافي .. زوبية يتهم وزير العدل بتزوير شهادات طبية

الكحيلي يبحث مع باشاغا الأوضاع الأمنية في طرابلس

النائب العام  يفرج عن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

بادي يستغيث .. واجويلي حكومة الوفاق بحاجة ماسة لـ”بادي”

المزيد

للإفراج عن أزلام القذافي .. زوبية يتهم وزير العدل بتزوير…

الكحيلي يبحث مع باشاغا الأوضاع الأمنية في طرابلس

النائب العام  يفرج عن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية