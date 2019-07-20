ليبيا تمنع داعش من الاستمرار في حربه ضدّ الثقافة والتراث

أخبار ليبيا24

كان تراث ليبيا التاريخيّ أحد أهمّ أهداف التنظيم الإرهابيّ داعش الذي لم يوفر جهدًا في الاستيلاء على كلّ ما استطاع الوصول إليه والتصرف به وكأنّه ملك له، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عصابات تهريب دولية منظمة.

وبنى داعش استراتيجيّته القتاليّة على مبدأ تدمير التراث والتاريخ العريق الّذي يميّز البلاد الّتي يحتلّها قناعةً منه بأنّ استئصال شعبٍ ما يبدأ بتشويه تاريخه وتدمير ثقافته وهدم آثاره قبل التوجّه إلى قتل رجاله ونساءه وأطفاله.

سنوات من الخراب والدمار طالت البشر والحجر في ليبيا، عمدت في خلالها التنظيمات التكفيريّة وعلى رأسها داعش، الذي أقام دولته المزعومة في الشام والعراق، إلى تدمير كلّ ما طالته أيادي عناصره من تراث ليبيّ يعود إلى آلاف السنين.

لقد وصف داعش الآثار بالأصنام فشرع إلى تحطيمها، كما أنّه تعمّد تصوير ونشر مقاطع فيديو والتقاط الصّور في أثناء تنفيذه جرائمه ضدّ التراث والتاريخ، وذلك بهدف تخويف اللّيبيين وتحطيمهم وسلبهم تاريخهم العريق القائم على التنوّع الفكريّ والتراثيّ.

وتمادى داعش في فكره المتشدّد هذا كما تمادى في تصميمه على تدمير التراث لدرجةٍ أنّه بات يمتهن تجارةً جديدةً تشكّل أهم مصدرٍ من مصادر تمويله، إذ لجأ داعش إلى نهب ما حوته المتاحف من قطع ثمينة وراح يتاجر بها بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيعها في السوق السوداء.

كثيرةٌ هي المواقع الأثريّة الّتي خضعت لسيطرة التّنظيم الإرهابيّ داعش، وكثيرةٌ هي القطع الأثريّة الّتي عُرضت للبيع في السوق السوداء.

ولكن بعد نجاح الجيش اللّيبيّ في استعادة السيطرة على أغلب المحافظات اللّيبيّة، بدأت مديرية الآثار في حصر الخسائر وإعداد قوائم بالقطع الأثرية التي هُرّبت، كما أنّ صور الأقمار الصناعية أظهرت إزالة بعض المدن الأثرية بشكل كامل، وأظهرت الكثير من الحفر العميقة التي تؤكد تنفيذ عمليات تنقيب جائرة في مناطق أثريّة متعدّدة.

إنّ ملف حماية التراث والثقافة والتاريخ في ليبيا هو ملف معقد، وتعمل عليه الدّولة اللّيبيّة بالتنسيق مع منظمات دولية عدة على رأسها “يونسكو”، وفريق من القانونيين لإعداد الملفات اللازمة واتباع الطرق القانونية والدبلوماسية لاسترداد القطع الأثرية الليبيّة ولمنع داعش من الاستمرار في حربه ضدّ الثقافة والتراث.