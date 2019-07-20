رئيس تسييري طبرق: نرفض استضافة اجتماع اتحاد القبائل الليبية لعدم وضوحه

أخبار ليبيا24- خاص

رفض رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماع اتحاد القبائل الليبية والذي كان من المفترض أن يعقد بمدينة طبرق لعدم وضوح هذا الاتحاد وعدم تمثيل بلدية طبرق في هذا الإجتماع من حيث التأسيس والإشهار.

وأكد بوالخطابية في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم رفض اجتماع اتحاد القبائل الليبية كذلك من قبل مجلس الحكماء ومديرية أمن طبرق.

ونوه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق الاتحادات النسائية وغيرها بضرورة إبلاغ البلدية بشكل مسبق قبل عقد أي اجتماع داخل نطاق البلدية، مؤكدًا على دور البلدية في مثل هذه الاجتماعات والندوات التي تستضيفها المدين.