تعدى السبعين و هو بلا مأوى.. أمنينة يروي لـ”أخبار ليبيا24″ كيف دمر الإرهاب ما تبقى من حياته

أخبارليبيا24ــ خاصّ

بدت ملامح العجز والقهر مرتسمة على وجه “إمحمد صالح إمنينة” يتكلم بنبرة مرتعشة بائسة، فلا عجب في ذلك، فهذا الشخص طحنته الظروف ولم ترحم حتى كبر سنه، وبلته الجماعات الإرهابية بمصيبة جعلته بعدها حزينا أبد الدهر.

تواصلت أخبار ليبيا 24 مع” إمنينة” لتستمع إلى معاناته وما سببته له الجماعات الإرهابية من دمار بدأ حديثه وقال:- “كنت “معلمًا” في القوات المسلحة لأكثر من سبعة وأربعين عام، ومرتبي لا يفي باحتياجات أسرتي، فاضطررت إلى الاسترزاق من البحر وكنت أصطاد الأسماك إلى أن جاءت سنة 1991م وأصبت بحادث مروع، فقد انفجرت قنبلة يدوية محلية الصنع نوع “جلاطينة” تسببت في بتر كلتا يدي، و فصلت من الخدمة العسكرية، وتدخل أهل الخير وتم إعادتي إليها، وحدثت لي مشاكل عديدة إلى أن تمت إحالتي على التقاعد”.

ويتابع إمنينة سرده :”ابني أنور كان هو ذراعي، في يوم من الأيام جاء لأصدقائه وأبلغهم، أن هناك نداء من المستشفى عبر الإذاعة المسموعة، يقول بأن سيدة من منطقة القيقيب تحتاج لمتبرع بالدم وطلب منهم الذهاب إليها ، لكن أصدقاؤه كانوا مشغولين فتوجه هو إلى المستشفى وتبرع لها بالدم، وعاد إلى أصدقائه وتناول معهم وجبة العشاء، ومن سوء الحظ أنه في ذلك اليوم، اغتيل مقدم في القوات المسلحة، على يد التنظيمات الإرهابية في درنة يدعى فرج الشاعري، وفرغت الشوارع في درنة تلك الليلة”.

يكمل حديثه ويقول: “طلب منه أحد الأصدقاء أن يوصله لمنزله وقام بإيصاله، وعند عودته وجد استيقافا للجماعات الإرهابية، لكنه ذهب ولم يقف؛ لأن الوقت متأخر جدا، ولا يوجد أحد إلاهم أوجس منهم خيفة، وتخطى الحاجز الذي وضعوه، فلحقوا به وضايقوه على الطريق إلى أن انقلبت سيارته، وتوفي على الفور، و لم يكلفوا أنفسهم حتى بإسعافه أو نقله إلى المستشفى”.

وذكر قائلًا :”في يوم 21 .6 . 2012 م ورد اتصال من المستشفى، عرفت أن ابني أنور البالغ من العمر اثنين وعشرين عام قد وافته المنية، وبعد أن قمت بدفنه، هجرت خارج درنة؛ لأن هؤلاء لا يرحمون أي أحد كان يعمل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية”.

ويضيف قائلا:- بقيت مهاجرا إلى أن تم تحرير درنة على يد القوات المسلحة، ثم عدت إليها وقمت باستئجار سكن، وتم طردي منه لأنني لم استطع الإيفاء بالإيجار، والآن أنا في هذا المسكن ولا أعرف كيف سأتمكن من الاستمرار فيه، علما بأن أسرتي كبيرة فهي مكونة من أربعة عشر فردا، وزوجتي تعاني من عدة أمراض كان لي ابن آخر اسمه “عبدالحكيم” مرت به ظروف قاسية منذ مقتل أخيه على يد الجماعات الإرهابية، فأقدم على الانتحار”.