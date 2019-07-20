النصر يبدأ تدريباته ومصادر تؤكد اعتذار “العيساوي” عن مهمته

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزي العيساوي قد قدم اعتذاره عن مواصلة عمله كمدرب للفريق وسيكون مستشار فني فقط.

من جهة أخرى، سيتولى المدرب محمد الككلي مهمة مدرب الفريق بمساعدة المدرب علاء الأوجلي اعتباراً من اليوم السبت .

هذا وستعقد اللجنة التسييرية لنادي النصر اليوم السبت مؤتمراً صحفياً لتقديم اللاعبين الجدد،

وستنطلق تدريبات الفريق الأول لنادي النصر مساء اليوم السبت بملعب النادي بمنطقة البركة.

ويشارك فريق النصر ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا التي ستقام قرعة الأدوار التمهيدية فيها يوم غدٍ الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.