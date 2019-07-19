بعثة ليبيا لـ”لمواي تاي” تتوجه إلى بانكوك

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أخبار ليبيا 24 – خاص

توجهت ليلة البارحة بعثة المنتخب الوطني لـ”لمواي تاي” إلى العاصمة التيلانديه بانكوك، وذلك للمشاركة في فعاليات بطولة العالم التي ستنطلق في العشرين وحتى الثلاثين من شهر يوليو الجاري .

وقال مدرب المنتخب الليبي أحمد زيدان إن مشاركة المنتخب الوطني ستكون بعدد 8 رياضيين، وتضم البعثة رئيس الوفد ومدرب ومساعد مدرب ومدير فني .

زيدان أوضح –  لأخبار ليبيا 24 – أن البطولة تقام بمشاركة أكثر من 67 دولة من مختلف أنحاء العالم .

هذا ستقام على هامش هذه البطولة دورة إعداد مدربين متقدمة يشارك فيها كلا من مدرب المنتخب أحمد زيدان الزيداني، والمدرب محمد حسين .

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