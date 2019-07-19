الخرطوش : الأوضاع الميدانية ممتازة في محيط المطار وكوبري المطار ومنطقة كزيرما

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن الأوضاع الميدانية ممتازة في محيط المطار وكوبري المطار ومنطقة كزيرما والأحياء البرية حتى الساعة .

الخرطوش أوضح أن مناوشات اندلعت في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة بمنطقة كازيرما والوضع تحت السيطرة بالكامل، لافتًا إلى أن قوات الوفاق انسحبت من المنطقة .

وأشار إلى أنه تم رصد طائرة مسيرة تركية تقصف للمرة الثانية مدينة الاصابعة، ما أسفر عنه سقوط 4 قتلى و12 جريح جميعهم يتبعون الكتيبة 152 مشاة اجدابيا. منوهًا إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف الجوي.

وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت فجر اليوم في منطقة عين زارة بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة للوفاق.

كما شملت الاشتباكات أيضا منطقة وادي الربيع والتي شهدت معارك عنيفة منذ مساء الخميس وسمعت أصوات المدفعية الثقيلة بشكل مستمر.

ولفت الخرطوش إلى أن قوات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني تصدت أمس الخميس لهجوم على محورين كازيرما وكوبري المطار، وتمكنت من طرد الجماعات المسلحة .

المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة أفصح عن وقوع أكثر من 12 قتيل من قوات الوفاق، إضافة إلى تدمير وإعطاب 2 آليات للوفاق .

وأشار إلى أن القوات المسلحة تنجح كل يوم في صد هجوم قوات الوفاق، مايثبت وجود تكتيك عسكري ممتاز في إدارة أمور المعركة بميادين القتال، وفشل مليشيات الوفاق لافتقارهم للخبرة والقادة العسكريين.