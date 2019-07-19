استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد توقفها عقب ضربة جوية

استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد توقفها عقب ضربة جوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعيد فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، ، بعد أن تم إيقافه في أعقاب غارة جوية.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: “أعادة سلطات الطيران المدني فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي، وستباشر الشركات الناقلة ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.”

وأعلنت شركات الطيران عن: “توجيه ركاب رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي رقم “8يو454″، كذلك توجيه رحلة شركة الأجنحة الليبية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي “يو إل820″، استعدادا لا قلاعهما بعد قليل”.

وكانت سلطات مطار معيتيقة في طرابلس، صرحت في وقت سابق الخميس، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وأفاد المطار عبر صفحته بتوجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي.

وكان الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن عن استهداف القاعدة الجوية العسكرية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، مشيرا إلى إصابة هدف مهم.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن “الجيش الوطني الليبي استهداف الشق العسكري في قاعدة معيتيقة، فضلا عن إصابته هدف مهم، مما يؤكد قوة استخباراتنا على الأرض في عمق جبهة الميليشيات”.