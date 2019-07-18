تغييب سرقيوة..النواب يستنكر وأمن بنغازي تنفي

أخبار ليبيا24

استنكر مجلس النواب في طبرق اليوم الخميس اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة واقتيادها إلى مكان غير معلوم من قبل أشخاص مجهولين بحسب تقرير وزارة الداخلية.

وطالب مجلس النواب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها لمعرفة مكان سرقيوة والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين.

وأكد مجلس النواب استنكاره لاي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة بمن ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير.

وفي ذات السياق، نفى مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي نفياً قاطعاً وجود النائبة سهام سرقيوة لدى اَي قسم أو مركز تابع لمديرية أمن بنغازي واصفاً ذلك بالإشاعات المتداولة.

ونوه المكتب المواطنين والصحفيين بضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وهي مكتب الإعلام الأمني عبر صفحته أو عبر وكالة الأنباء الليبية، وأنه لا صحة لكل الشائعات المتداولة حول وجود النائبة لدى قسم الشرطة النسائية.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا منزل عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في مدينة بنغازي واقتادوها إلى مكان مجهول.