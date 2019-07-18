البطاقة السابعة: أحمد أبوعجيلة الذوادي

أخبار ليبيا24- خاص

أحمد أبو عجيلة يحيى الذوادي ذراع الإرهابي أحمد الشارف و مقرب منه جدا، قام مع الشارف وعبدالله الدباشي بارتكاب جريمة قتل أربعة اشخاص : صلاح ابوشناف و محمد الترهوني و عبد الحميد الشعلالي وعبد الرزاق غزالة وأيضا شارك في عملية خطف و قتل فاروق الفتحلي.

قام بخطف مجموعة من الإيطاليين العاملين بمجمع مليتا رفقة الشارف و عبدالله الدباشي كان يأوي في مزرعته جنوب صبراتة على مجموعة من التونسيين و تم الهجوم عليهم من قبل أهالي المدينة و قتل جميع الأفراد وسقوط مجموعة من الشهداء في تلك الملحمة.

تم القبض عليه من قبل غرفة عمليات الجيش الليبي و تم تسليمه لقوة الردع الخاصة، وجند أخوه أسامة أبوعجيلة يحيى الذوادي ؛ ثم أبلغ عليه السلطات و هو قيد الاحتجاز لدى الردع ، قبض على أخوه داخل مدينة صبراتة شهر مارس الماضي.