على غرار بنغازي .. الثني يعلن من درنة انطلاق إعادة استقرار المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء من مدينة درنة الاستعدادات النهائية لانطلاق إعادة استقرار المدينة على غرار مدينة بنغازي، وذلك خلال جولة أجراها في المدينة رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعدد من مسؤولي الحكومة.

وتفقد الثني أزقة وشوارع وميادين بلدية درنة التي تم تدمير أجزاء كبيرة منها على أيدي الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها على المدينة قبل دحرها من قبل القوات المسلحة والشباب المساند لها.

والتقى خلال الجولة برئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، مؤكدا أنه سيتم التنسيق لتشكيل لجنة لإعادة استقرار المدينة التي عانت من الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إعادة الاستقرار للبلدية وكذلك ستعمل على صيانة المقار الحكومية والشوارع الحيوية وغيرها.

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي صدر بخصوصها قرار من قبل رئيس مجلس النواب، برئاسة رئيس الحكومة وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعميد البلدية .