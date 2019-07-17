توقيع مذكّرة تفاهم بين الوطنية للنفط وشلمبرجير لإنشاء مركز تدريب وتطوير بمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار حرصها المتواصل على تطوير مهارات الجيل القادم من عمّال قطاع النفط الليبي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع مذكّرة تفاهم يوم الإثنين الماضي مع شركة شلمبرجير الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات للحقول النفطية، وذلك لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصّص.

وتسعى الوطنية للنفط من خلال هذا المركز إلى بلوغ أعلى درجات التفوق المهني في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، علما بأنه قد تمّ الاتفاق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميز في قطاع النفط والغاز.

وسترتكز برامج تطوير القدرات التي سيوفّرها المركز على التدريب أثناء العمل، وذلك لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل. كما ستُمنح الأولوية في الدورات إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري.

وأعربت شركة شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والدكتور خليفة رجب، رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى مقرّ شركة شلمبرجير في لندن. وقد حضر عن جانب شركة شلمبرجير السيد خالد المغربل، نائب المدير التنفيذي للعمليات، والسيد زياد بن حامد، نائب الرئيس و المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، والسيد رضا الكبير، مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا.