عقوب يحيل مديري مستشفى فرزوغة والبياضة للتحقيقات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجري ‏‎وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب زيارة مفاجئة لمستشفى فرزوغة والبياضه القروي خلال ساعات الفجر الأولي من صباح اليوم الإثنين .

وتفقد خلال الزيارة عدد من الأقسام وغرف الإسعاف والطوارئ وغرفة العناية بالمستشفيات القروية .

وعبر عقوب عقب الزيارة الميدانية عن مدي استياءه من تدني مستوي الخدمات الصحية، وعدم الانضباط الإداري والتسيب الوظيفي، مؤكدًا بأن الاستهتار بحياة المواطن مرفوض ومن حق المريض مقاضاة المقصّرين .

وأكد أنه سيتم محاسبه كافة المقصرين من مسؤولي تلك المرافق والأقسام وإحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم ما يؤدي إلى انتظام وحسن سيّر العمل بالمرافق الصحية .

وأبدي وزير الصحة تخوفه على الميزانيات المخصصة والمصروفة لتلك المرافق في ظل تدني كامل لمستوي الخدمات المقدمة مقارنة بالمخصصات المالية المخصصة لهم لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن ما تم تخصيصه من ميزانية للمستشفيات القروية من شأنه الحفاظ على صحة المواطن وسلامته وتقديم خدمات تلبي احتياجته الصحية .

الجدير بالذكر أن قطاع الصحة يعاني من تعثر وسوء الخدمات الطبية وتكرر شكاوي المواطنين من الإهمال وغياب العناصر الطبية وسوء الخدمات وعدم توفر العلاج .