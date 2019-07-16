بعد أن لوثه الإرهابيين بالمفخخات .. ميناء بنغازي البحري يعود للحياة

بعد أن لوثه الإرهابيين بالمفخخات .. ميناء بنغازي البحري يعود للحياة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سيطر العناصر الإرهابية على مناطق وإحياء في مدينة بنغازي وتحصنوا بها أثناء مقاومتهم للقوات المسلحة وعندما أدركوا خسارتهم المؤكدة لجؤ إلى سياسية الارض المحروقة بزرع الالغام والمخخات في كل الأماكن، لاسيما الحيوية منها من بينها ميناء بنغازي البحري وضل هذا الجزء من الميناء معطل عن العمل لخطورة اقتراب السفن منه .

وقد قام أبطال الضفادع البشرية البحرية أمس الإثنين بتمشيط الميناء وتفكيك الملاغم والمفخخات بالتعاون والتنسيق مع فريق الهندسة العسكرية .

حيث أنه تم تنظيف الحوض من مخلفات الحرب وسحب الأوناش الغارقة وإعادة فتحة ليعود العمل داخل الميناء بكافة مرافقة بالكامل .

وتمكن الشاب “لؤي فوناس” إزالة كافة السواتر الترابية التي تعيق تحرك قوات الجيش وأفراد فريق الهندسة العسكرية، وتنظيف شوارع وسط بنغازي بجرافته الخاصة، ليتمكنوا من إزالة كافة الألغام والمفخخات التي تهدد حياة المواطنين .

يشار إلى أن الناطق الرسمي بالشركة الليبية للموانئ ناصر أبو زويدة أفاد أن الشركة أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي في منطقة وسط البلاد والذي أغلق السنوات الماضية بسبب الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

أبو زويدة أضاف أن كل الإدارات الفنية تستعد للرفع من كفاءة العمل للوصول به إلى مستويات جيدة لاستقبال السفن .

وكان الميناء قد استقبل فور افتتاحه سفينة السيارات “سينغل إيج” وعلى متنها 500 سيارة مستعملة مستوردة من السوق الأوروبية وأعيد افتتاح الميناء بعد عملية تمشيط الأرصفة من قبل القوات الخاصة البحرية.