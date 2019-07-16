العريبي : سيتم إيقاف كافة الوسائل الإعلامية التي تعمل دون الحصول على إذن مزاولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حاتم العريبي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة التعميم على كافة البلديات بعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية مالم تكن متحصله على إذن مزاولة للعمل داخل الأراضي الليبية من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي.

العريبي أوضح في خطابه أن هناك عددا من القنوات والوسائل الإعلامية تعمل داخل ليبيا دون الحصول على أذن مزاولة للعمل، إضافة إلى عدد من القنوات تدعم الإرهاب والتطرف فضلا عن قنوات أخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وتعادي المؤسسات الشرعية في الدولة والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وشدد العريبي في خطابه الموجه لوزير الحكم المحالي بعدم التعامل مع قناة ليبيا الأحرار، وقناة بانوراما، وقناة التناصح، وقناة سلام، وبوابة وراديو وتلفزيون الوشط، وشبكة الرائد، وقناة النبأ، وقناة الوطن، وقناة الوطنية طرابلس، والرسمية طرابلس، وقناة فبراير”.