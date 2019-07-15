بليحق : تم الاتفاق إنهاء التشكيلات المسلحة ومكافحة الإرهاب خلال اجتماعات القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الأعضاء المجتمعين في القاهرة اتفقوا على شرعية مجلس النواب كونه الجسم الوحيد المنتخب من الشعب وأن أي حل يجب أن يكون من خلاله.

بليحق قال خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة إنه بعد التئام مجلس النواب وتوحيد جهده سيجري تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

وأكد تواصل جهود مكافحة الإرهاب، مبينًا أن الجميع متفق على إنهاء التشكيلات المسلحة في البلاد.

بليحق أشار إلى أن الاجتماعات كانت مقتصرة على الحديث عن التآم مجلس النواب وأفق الحلول، منوهًا إلى أنه سيجري الفترة القادمة عمل جهد لكي يحضر نواب أكثر من الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة من أجل عودة عمل مجلس النواب .

وأكد أن مجلس النواب بالأساس يمثل كل ليبيا وبالتالي هو الجسم الوحيد القادر في حال توافق أعضاؤه على تحقيق الوفاق ويحقق المصالحة .

وأشار بليحق إلى أنه لم يجري خلال الاجتماعات التطرق لموضوع نزع سلاح المليشيات.

واتفق أعضاء مجلس النواب على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وأكد النواب المجتمعون في القاهرة والبالغ عددهم أكثر من 70 نائبا في بيان لهم على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له مع التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشدد النواب على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة مع التأكيد على أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.