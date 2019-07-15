بعد فشله وتضييق الخناق عليه .. “داعش” ليبيا عنواناً للفشل

أخبار ليبيا 24 – خاص

لا أحد ينكر فشل مايسمي بتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا وتقهقره الواضح من أغلب المدن الليبية تاركاً ورائه أذناب الخيبة والفشل .

سكان المدن الليبية والتي حاول مايسمي تنظيم “داعش” التوغل فيها لم يجد المساندة من سكانها بل الجميع هب لمساعدة ومساندة الجيش الليبي الذي حاربهم وجعلهم شتات يتجرعون الفشل أينما كانوا .

مدينة درنة التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي لعدة سنوات وسط خوفه ورعبه من الانتفاضات لسكان المدينة، وحاول أن يوسع أعماله الإرهابية ولكنها كلها بأت بالفشل.

وتوغلت العديد من العناصر الإرهابية الأجنبية داخل مدينة درنة لتنقل لعدد من الشباب الليبي أفكار التطرف، ولكنها لم تنجح في ذلك.

كل هذه المحاولات من قبل عناصر هذه الجماعات الإرهابية لنشر الفكر الإرهابي فشلت ولم يلقي التنظيم ترحيب أو قاعدة شعبية، في المناطق التي حاول زعزعة أمنها واستقرارها.

مدينة طبرق دار السلام – شرق مدينة درنة بحوالي 170 كيلو متر – شهدت بعض الأعمال الإرهابية مثل بعد التفجيرات التي طالت بعض المسؤولين خاصة العسكريين وبعض النشطاء والسياسيين .

وقد عرف سكان مدينة طبرق بأن الفشل كان وراء هذه العمليات الفاشلة والتي تعكس فشله في مدينة درنة وحاول التنظيم نشر الإرهاب من خلال عملياته التخريبية بالمدينة .

وأقدم التنظيم الإرهابي على اغتيال مدير إدارة الجهد العالي بشركة الكهرباء المهندس آدم محمد الخرشوفي في نهاية عام 2013، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته تاركاً علامات استفهام كبيرة لأن القتيل ليس له أي انتماءات سياسية أو دينية تاركاً ورائه زوجة وأطفال لا يعرفوا سبب اغتيال رب الأسرة.

الحوادث كانت متلاحقة، حيث استهدف التنظيم مقر قيادة المنطقة بسيارة مفخخة في عام 2014 بحي المنارة الهادئ والآهل بالسكان.

وتأتي هذه الحادثة بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود المصرية لتسجل بذلك أولى حالات الإرهاب بهذه المدينة التي كانت بمنأى عن أعمال العنف التي انتشرت بمدينة بنغازي آن ذاك ولم يصاب أحد بأذى وحاول تنظيم داعش إيصال رسالة فاشلة إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة.

ولم تمر أيام من التفجير الأول إلا ووقع تفجير آخر لايقل جبناً عن التفجير الأول وكان أمام مديرية الأمن والذي لم يخلف أية أضرار ورسالته الثانية الفاشلة بأن له أعوان بالمدينة، ولكن سكان المدينة يعرفون مايكنه الإرهاب للشعب الليبي وكان لوقوف المواطنين دور كبير في عدم نمو الإرهاب بهذه المدينة التي حاربته ووقفت مع رجال الأمن لحمايتها .

وفي عام 2014 انتحاري فجر نفسه بمفترق المعهد العالي للنفط أدى إلى مقتله ومقتل مواطن وجرح العديد من الأبرياء أثناء تواجدهم في سياراتهم أثناء التفجير الجبان.

وفي نفس العام تتواصل تفجيرات داعش الإرهابي الذي أصبح عنوانه الفشل الذريع، فقد استهدف التنظيم مقر مجلس النواب بسيارة مفخخة يقودها انتحاري مجهول فجر نفسه بالقرب من قاعة اجتماع المجلس والتي لم ينتج عنها أي إصابات تذكر.

محاولة فاشلة وأخيرة لداعش بمدينة طبرق بعد أن ضبط رجال البحث الجنائي سيارة مفخخة وسط المدينة والتي تم تفكيكها.

ويبقى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عنواناً للفشل بعد أن حاربه الجيش الوطني وأصبح أذناب هذا التنظيم يعيشون في رعب لأن سقوطهم وكشفهم بات قريباً .