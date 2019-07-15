إحباط عملية سطو مسلح استهدفت دورية لجهاز المرور بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت وحدات مديرية الأمن الوطني بسبها صباح اليوم من إحباط عملية سطو مسلح استهدفت دورية لجهاز المرور بالمدينة.

وقال مدير مديرية الأمن الوطني بسبها الساعدي أمحمد – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – إن العصابة المسلحة حاولت السطو على سيارة المرور والتي كان يستقلها رئيس جهاز المرور بسبها بلقاسم بالأصفر.

أمحمد أوضح أن الجانة حاولوا الهروب بالسيارة قبل أن يسارع الأهالي لأطلق النار عليه حتى وصلت دوريات مديرية الأمن وألقت القبض على أحد أفراد العصابة.

وأكد أن رئيس شرطة المرور وأسرته بحالة جيدة؛ لافتًا إلى أن الجهات الأمنية بدأت في التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة؛ مبينًا أن العصابة التي وقع ضبظها اليوم متورطة في عدة عمليات إجرامية سيكشف عنها لاحقا من خلال التحقيقات.

ودعى مدير الأمن بالمدينة كل سكان المدينة إلى التعاون مع أفراد الأجهزة الأمنية والمساعدة في الإبلاغ عن كل العصابات والمجرمين ومن في حكمهم، وهي مهمة ستنجح فيها الاجهزة الامنية في حال وجدت تضامنا وتفاعلا من سكان المدينة كما وقع في عملية اليوم.