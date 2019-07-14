وصول ناقلة بنزين إلى رصيف البريقة بطبرق محملة بـ 25 ألف متر مكعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت صباح اليوم الإثنين ناقلة بنزين إلى رصيف ميناء البريقة بمدينة طبرق محملة بـ 25 ألف متر مكعب، وذلك ليتم ضخها إلى خزانات مستودع البريقة الرئيسي غرب مدينة طبرق .

وقال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة عيد حدوث المنصوري إن حصة طبرق من هذه الكمية ستكون 15 ألف متر مكعب والعشرة البقية ستكون لمستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

المنصوري ذكر – لأخبار ليبيا 24 – أنه من المتوقع أن ترسوا ناقلة بنزين أخرى سترسو على رصيف شركة البريقة بطبرق بعد خروج هذه الناقلة وستكون حمولتها بـ 30 ألف متر مكعب .

ولفت إلى أن مستودع طبرق يقوم بتوزيع الوقود إلى مدينة البيضاء وجنوباً الجغبوب وشرقاً مدينة أمساعد، مشيرًا إلى أن مستودع رأس المنقار يقوم بتوزيع الوقود إلى المناطق الوسطى والغربية وصولاً إلى مدينة المرج شرق بنغازي.

وأكد المنصوري ليس هنالك أي أزمة في الوقود بنوعيه البنزين والديزل، مشيرًا إلى أنه يصل تابعًا حسب ماتخطط له شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط .