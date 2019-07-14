بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية .. مركز الرقابة على الأغذية بدرنة يعود لممارسة عمله

بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية .. مركز الرقابة على الأغذية بدرنة يعود لممارسة عمله

أخبار ليبيا 24 -خاص

خلال سنوات سيطرت التنظيمات الإرهابية على مدينة درنة، اختفى فيها اي مظهر من مظاهر الدولة ومؤسساتها إلا هيمنة وظلم الإرهاب وعاني خلالها المواطن الكثير .

كانت المحال التجارية لا تخضع لأي رقابة أو تفتيش لغياب الدولة بضائع تعرض لا يعرف مصدرها ومع النقص في الغذاء المواطن مجبر لاقتناء ما يقتات عليه دون مرعاه السلامة وشروط الصحة .

اليوم عادت درنة بمؤسسات الدولة وانضباطها بعد أن قضي الجيش الوطني على الجماعات الارهابية التي كانت هي الاشرس والأشد فتكا، وبدأت الجهات الضبطية والرقابية في العمل حفاظا على حياة المواطن من عبث ضعاف النفوس والذين غرضهم الكسب المادي فقط .

وقام فريق من المركز الوطني للرقابة على الاغذية والأدوية بمدينة درنة بحملات تفتيش مفاجئة على عدد من السلخانات دجاج المائدة بالمدينة للوقوف على سلامة هذه المادة الغذائية الهامة للمواطن والتأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية التي من الواجب توفرها في هذه السلخانات وسجل الفريق عدد من المخالفات الجسيمة والتي تضر بأمن المواطن الغذائي وتشكل تهديدًا صحيًا عليه .

منها عدم التهوية المناسبة وتدني مستوى النظافة المطلوبة وعدم التزام بعض العاملين بها بتوفير البطاقات الصحية الأمر الذي استدعى توجيه إنذار نهائي للمخالفين في حال عدم الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية سيتم تطبيق القانون والقفل النهائي لمحالهم وإحالتهم للجهات الضبطية المختصة .

وقد رافق الفريق عناصر من جهاز الحرس البلدي بالمدينة الذي عاد للعمل بعد تحرير المدينة من العناصر الإرهابية .