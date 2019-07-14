الوطنية للنفط تزود محطة أوباري بالنفط الخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملية تزويد محطة كهرباء أوباري بالنفط الخام بدأت في الرابع عشر من يونيو الماضي .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن تزويدها للمحطة بالنفط الخام جاء بحسب الكمية المطلوبة من الشركة العامة للكهرباء .

وأشارت إلى أن المحطة ما زالت في مرحلة تجارب بدء التشغيل بالنفط الخام، وأنها ستستمر بتزويد المحطة في الفترة القادمة بالنفط الخام حسب الكميات التي تطلبها الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب المركز الاعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فأن المؤسسة تسعى حاليا لتنفيذ مشروع جديد لتزويد المحطة مستقبلا بالغاز وهو الأمر الذي سيحقق فوائد بيئية واقتصادية هامة، بحسب وصفها .

وكان مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قد أكد السبت أن الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية دخلت إلى الشبكة العامة للكهرباء بجهود مسؤولي الشركة ومهندسي وفنيي المحطة بعد تزويدها بالنفط الخام .

من المتوقع أن تشهد الشبكة العامة للكهرباء تحسنا مع دخول بعض وحدات محطة أباري الغازية للخدمة، بعد التدهور المستمر الذي شهدته خلال الأيام الماضية بسبب الاعتداءات، وخروج محطات عن الخدمة، وعدم القدرة على صيانة أخرى؛ نتيجة الاشتباكات المسلحة على مشارف طرابلس.