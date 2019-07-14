المغرب تشرع في نقل جثامين رعاياها من مركز إيواء تاجوراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، مساء أمس، ترحيل جثامين المواطنين المغاربة ضحايا القصف الذي طال مركز الهجرة غير النظامية بتاجوراء.

وأفادت القنصلية العامة للمغرب في تونس، بأن الترحيل ستتم على 3 مراحل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

ولفتت القنصلية في بيانها أنها تابعت مع السلطات الليبية جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين.

القنصلية المغربية أشارت، في بيانها، إلى أن السلطات المغربية وقفت مع نظيرتها الليبية، على الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين، وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين، بالإضافة إلى قيام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإبلاغ أسر الضحايا بخبر وفاة أبنائها وبمواعيد وصول الجثمان إلى مطار محمد الخامس الدولي.

وقالت القنصلية إنها تجري اتصالاتها مع الهلال الأحمر الليبي، من أجل التواصل مع المصابين من رعاياها للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة طالبت السلطات الليبية في حكومة الوفاق بسرعة الإفراج عن 5 آلاف و600 شخص من المهاجرين واللاجئين المحتجزين حاليا في مراكز المهاجرين مطالبة بتقديم ضمانات لحمايتهم أو إجلائهم إلى بلد ثالث.

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بأنه ينبغي أن يظل المهاجرون الراغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية قادرين على العودة متى ما شاؤوا، ولا يمكن السماح لمأساة أخرى مثل تاجوراء، أن تحدث مرة أخرى ويتعين أن تكون حماية الأرواح البشرية الأولوية القصوى”.

وأشار إلى أن المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ناشدت الاتحادين الأوروبي والإفريقي منع تكرار ما وصفها بـ “المأساة”، مؤكدا وجوب إيقاف اعتقال الأشخاص الذين غادروا ليبيا بعد أن يتم إنقاذهم في عرض البحر.