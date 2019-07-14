الرجاء المغربي يفتح مفاوضات جديدة مع سند الورفلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل مجلس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي مفاوضاته من أجل إقناع المدافع الليبي “سند الورفلي” بتمديد عقده معا لفريق، بعد أن لعب للفريق موسمًا واحدًا معارًا من الأهلي طرابلس.

وتسبب الجانب المالي في فشل المفاوضات في المرحلة الأولي، حيث سيكون مجلس الإدارة مطالبًا بإقناع الأهلي طرابلس واللاعب.

ويؤمن مدرب الرجاء “باتريس كارتيرون” بقدرات اللاعب ويتمنى أن يواصل المدافع الليبي مشواره، الجيد الذي قدمه في الموسم الماضي .

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض مغرية في الفترة الأخيرة.