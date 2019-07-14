استئصال ورم نادر وكبير من قبل أطباء ليبيون بدرنة

استئصال ورم نادر وكبير من قبل أطباء ليبيون بدرنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح طاقم طبي من مدينة درنة بمصحة النجاح الإيوائية في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم نادر بالبطن لمريضة تبلغ من العمر 21 عاماً كانت تعاني من آلام مزمنة بالبطن وانتفاخ مستمر بها.

وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة والصور المقطعية تبين وجود ورم ضخم يزن نحو 2.5 كيلوجرام بمقاس 1712سم يحتل أغلب الجهة اليسرى من البطن حتى أسفل الصدر .

الأمر الذي أستدعى إجراء عملية جراحية، حيث تم خلالها استئصال الورم الموجود بالجدار الخلفي للمعدة والممتد حتى الكلية اليسرى والغدة فوق الكلوية (الكظرية) اليسرى والبنكرياس والحجاب الحاجز.

يشار أن مدينة درنة عاشت سنوات عجاف بسبب سيطرة تنظيم ماسيمي “داعش” الضعيف الهش الذي تمكنت قوات الجيش من قتل أغلب قيادته وتم أسر البقية، لتعود درنة لتمارس أنشطتها الطبية والرياضية والفنية وعودة أهلها إلى منازلهم الآمنة بعد هروب داعش منها.