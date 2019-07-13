نشطاء .. أين الجموع التي صلّت على “القيادات الإرهابية” بمباركة الغرياني .. في جنازة شرطي مات من أجل وطنه

نشطاء .. أين الجموع التي صلّت على “القيادات الإرهابية” بمباركة الغرياني .. في جنازة شرطي مات من أجل وطنه

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يقدّم رجال الأمن والجيش في ليبيا، الغالي والنفيس من أجل استتباب الأمن في البلاد، وفرض هيبة القانون، لينعم المواطن بالاستقرار والأمان في جميع أماكن تواجده.

فمن ضمن الأحداث المروعة التي حدثت في طرابلس، أن هناك شخص مسلح أقدم على قتل أحد أفراد قسم شرطة النجدة “مجدي رحومة الحداد” والمكلف بتأمين إحدى محطات الوقود بمنطقة قرقارش بالعاصمة، علما بأن الحادثة كانت يوم الخميس.

يذكر أن الجاني قد قتل المغفور له “الحداد” لأنه منعه من تعبئة جالون بنزين، ولم يحترم المواطنين الواقفين في طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى.

وفور وقوع الكارثة، أسعف “الحداد” زملاؤه وبعض المواطنين، لكنه أفضى إلى ربه عند وصوله للمستشفى، ولاذ المجرم بالفرار .

وأكّد قسم البحث الجنائي طرابلس – في بيان له عقب الحادث – أنّ الحداد توفي وهو يؤدي عمله، وطالته يد الغدر والطيش فقط، لأنه اتبع التعليمات في منعه شخص يريد تعبئة بنزين في جالون، والمنع كان لأسباب أمنية.

يشار إلى أن البحث الجنائي، لم يتمكن من القبض على الجاني إلى الآن وسجلت الواقعة تحت اسم مجهول.

الجريمة هذه لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لطالما وجد الجناة براحا لتنفيذ أفعالهم، ويكمن السبب في عدم وجود الرادع المناسب، وعدم توفر الأمن والشرطة والقانون، توالت مثل هذه الواقعة كثيرا في طرابلس وآخرها كانت في الشهر الماضي، عند اغتيال العامل “نجيب الحداد” بمحطة (غوط الشعال) ليلا، بعد مداهمة سيارة يوجد بها أشخاص أرادوا تعبئة الوقود والمحطة مقفلة، فقتلوه بدم بارد ولاذوا أيضا بالفرار.

هذا وتم تشييع جثمان “الحداد” يوم الجمعة، بساحة الشهداء في وسط طرابلس، وكانت بحضور عدد بسيط من ضباط الشرطة، وبعضا من أفراد أسرته.

كما أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لم تصدر أيّ بيان بخصوص الحادث، ولم تكلّف نفسها حتى بإرسال تعزية لأهله، أو وفد منها؛ لتقديم واجب العزاء في الذي وافته المنية وهو يقدم واجبه .

وأبدى هذا التصرف استياء واستنكار أهالي المدينة، ودوّن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم “مات من أجل الشّعب، ولم يجد اليوم من يصلي عليه صلاة الجنازة إلا بعضا من زملائه وأهله” .

وذكر النّشطاء أنه لو مات أحد “الدواعش” الإرهابيين، أو أي شخص من العناصر المنتمية لقوّات الوفاق، لخرج مئات الداعمين للإرهاب، وبعض الوزراء في الوفاق، وصلوا عليه، زد على ذلك أن مفتيهم “الصادق الغرياني” سوف يقوم بتقديم التعازي حسب قولهم.

يشار إلى أنّ قيادات حكومة الوفاق والقيادات الإرهابية المسيطرة على الدولة، تعتبر كل من يموت من قوات الجيش الشرطة، لا يجوز شرعا إقامة الصلاة عليه، وأنه من عباد الطواغيت.

و كان الصادق الغرياني مفتى حكومة الوفاق،قد أعلن أنه “لا يجوز شرعا إقامة الصلاة على قتلى قوات الجيش في مساجد المسلمين، أو إقامة صلاة الجنازة من قبل عامة المسلمين، وشيوخ المسلمين والعلماء والأئمة، وذلك لكفره صراحة، وإنكاره للسنة النبوية الشريفة، وأفعاله وأقواله في سنين حكمه تدل على خروجه من الملة. ” على حد قوله.

وأضاف الغرياني، في فتوى له أذيعت اليوم، و بثّتها وسائل الإعلام التابعة للجماعات الإرهابية “أن عدم الصلاة على التابعيين لقوات الجيش والشرطة، تأتي لسبب شرعي، وهو لكي يكون عبرة لغيره، وأنه يجوز دفنه في مدافن المسلمين، وأنه يجوز أن يغسّل ويصلى عليه من قبل أهله وذويه فقط .”

كما أن هناك دعما صريحا وواضحا، لقيادات الجماعات الإرهابية الذين تم قتلهم على أيدي قوات الجيش، منهم الإرهابي المدعو “وسام بن حميد” والمدعو “محمد العريبي” الملقب بــ”بوكا” والمدعو “جلال المخزوم”، فقد أقيمت صلاة الجنازة، بمباركة الغرياني مفتي حكومة الوفاق، وتجمع المئات في الساحات للصلاة عليهم .