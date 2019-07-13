للتخفيف من معاناة المرضي .. عقوب يطالب بضرورة الإسراع بفتح مركز السكر والغدد الصماء طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب يرافقه مدير مكتب الخدمات الصحية طبرق صباح أمس الخميس بجولة تفقدية لسير العمل داخل مركز السكر والغدد الصماء طبرق.

وأثني وزير الصحة على كل العاملين بالمركز والرفع من معنوياتهم، مشددًا على ضرورة الإسراع بفتح المركز أمام المرضي المترددين وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

واستجابة لذلك، أصدر مدير عام المركز تعليماته بالإسراع في البدء باستلام ملفات المترددين على المركز ووضع قاعدة بيانات خاصة بهم، وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم من خلال مكتب الاستقبال بالمركز باستلام ملفات المترددين وإصدار البطاقات الخاصة بصرف الأدوية لهم في أسرع وقت ممكن بناء على تعليمات وزير الصحة.

يشار أن مركز السكر والعدد الصماء من المراكز الجديدة بالمدينة والذي سيقدم الخدمات لمرضى السكر.