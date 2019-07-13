عقب التفجير الإرهابي .. صالح يعقد اجتماع بعدد من المسؤولين في بنغازي

عقب التفجير الإرهابي .. صالح يعقد اجتماع بعدد من المسؤولين في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل إلى مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب عقيله صالح والتقى برئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ونائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري.

وعقد صالح اجتماعا في صالة كبار الزوار بفندق تيبستي، وناقش خلاله الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، وسير مشاريعها التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة التي صدر بها قرارا من قبل فخامة الرئيس .

وأوصى رئيس النواب بضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة، ومن بينها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل ادريس السنوسي.

كما ناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وكذلك العمليات العسكرية التي تجري حاليا لتطهير العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء عقب التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي بمقبرة الهوراي خلال تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري .

وأوقع التفجير الإرهابي أربعة قتلي، و”28″ جريح حالتهم بين المتوسطة والخطيرة .