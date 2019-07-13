“الكاف“ يُعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن نظام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والذي سيقام على ثلاثة مراحل من أجل الوصول إلى خمسة فرق تمثل القارة السمراء في البطولة.

واستقر الاتحاد الأفريقي على إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي من الأعلى تصنيفًا من قبل الفيفا خلال الشهر الأخير قبل إجراء قرعة الدور التمهيدي، على أن يخوض 28 منتخبًا مباريات الدور التمهيدي.

وسيجري تقسيم المنتخبات الـ 28 إلى نصفين بواقع 14 منتخبًا أصحاب التصنيف الأعلى و14 أصحاب التصنيف الأقل، يخوضون مباراتي ذهاب وعودة بحيث يكون الذهاب على أرض الأقل تصنيفًا والعودة على أرض الأعلى تصنيفًا.

أما في المرحلة الثانية، فستضم 14 منتخبًا نجحوا في التأهل من الدور التمهيدي من مواجهتي الذهاب والإياب إلى 26 منتخبًا التي جرى إعفاؤهم من الدور التمهيدي ليكونوا بذلك 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات كل مجموعة 4 منتخبات، وسيتم تقسيم 40 منتخبًا إلى 4 مستويات وفقًا لتنصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخبًا من كل مستوى.

وستكون المرحلة الاخيرة من خلال تقسيم 10 منتخبات أصحاب الصدارة في المجمعات العشرة إلى نصفين بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى و5 من أصحاب التصنيف الأقل وفقًا للتصنيف وقتها وتجرى قرعة بحيث يشارك منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى مع منتخب من الـ 5 أصحاب التصنيف الأقل.

ويقام لقاء ذهاب وإياب بين المنتخبين بحيث يكون الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل والعودة على أرض صاحب التصنيف الأعلى والفائز من مجموع اللقاءين يتأهل إلى كأس العالم .