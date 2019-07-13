البطاقة الرابعة: منير الدباشي الملقب “حواء”

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الإرهابي منير الدباشي الملقب (حواء) هو المسؤول عن جلب المقاتلين الأجانب من تونس بالتعاون مع الإرهابي التونسي أحمد البنقرداني وإرسالهم إلى بني وليد من ثم إلى سرت.

تم القبض عليه على الحدود التونسية من قبل سرية أمنية من زوارة و لكن تم إخلاء سبيله بعد أن خرج مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي إلى الطريق الساحلي و القبض على الهوية لكل من هو من زوارة و تمت المقايضة به.

شارك الإرهابي الدباشي مع التنظيم المجرم في الهجوم على مزرعة أم الحشان و أيضا ظهر في قرية الخطاطبة رفقة عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” و كان كاشفا عن وجهه عكس بقية أفراد التنظيم الذين كانوا ملثمين.

منير مختفي حتى الآن ليس عليه أي أخبار و توجد معلومات تقول بأنه موجود في منطقة الدبابشية في صبراتة تحت حماية أحد أفراد القوة المساندة، و توجد معلومة بأنه انتقل للعيش في بني وليد.