إيقاف عمل حقول الآبار وانقطاع المياه مجددًا من قبل محتجين بالجنوب

إيقاف عمل حقول الآبار وانقطاع المياه مجددًا من قبل محتجين بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة اليوم الجمعة عن توقف امدادات المياه إلى طرابلس والمنطقة الوسطي .

الجهاز أوضح في بيان له على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لم يمر سوى يوماً واحد على عودة المياه لمدينة طرابلس بعد حادثة اقتحام مسلح لمحطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن الحقل الجنوبي والشمالي لتعود من جديد مجموعة محتجة اخرى مساء الخميس وتجبر المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم (2,1) على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي ، الجنوبي ، الشمالي) .

وبينت ان السبب الرئيسي هو المطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه لأكثر من يومين مما ترتب عليه خروج المنطقة الجنوبية عن الشبكة العامة وشح المياه وتردي الأوضاع المعيشية وطالب أيضا المحتجين بالعدالة في طرح الاحمال بين المدن كافة وذلك بسبب امتناع مدن الساحل عن الدخول في عملية طرح الاحمال وزيادة الطرح على مناطق اخرى بحسب مسؤول في الشركة العامة للكهرباء

وأشار البيان إلى أن ضخ المياه قد توقف من حقول الآبار وستنقطع المياه اليوم الجمعة عن مدينة طرابلس ومن بعد ذلك مدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

وفي نفس السياق، أوضح مدير إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية المهندس عبدالحفيظ بن مسكين أن خروج وحدات من محطة الزاوية وتذبذب التيار وبعد المنطقة هو السبب في خروج المنطقة الجنوبية عن كأول المناطق عن الشبكة .

وبين أن رفض بعض المدن الدخول في عملية طرح الأحمال وفق الخطة التي تضعها الشركة تسبب في زيادة طرح الأحمال على مناطق الجنوب وطرابلس .

وطالب بالمسكين من المناطق التي لم تدخل في عملية طرح الاحمال الى الانصياع لمطالب الشركة ليصل الكهرباء الى كافة المدن .

وبسبب هذه الانقطاع قام شباب محتجون مساء أمس بإشعال النيران في الطرق احتجاجا على ما اسموه تهميش المناطق الجنوبية وعدم الاكتراث له وتركه دون ماء وكهرباء وتمتع المدن الاخرى بخيراته مثل الماء والنفط .

مطالبين الجهات المعنية بالنظر إلى مطالب الجنوب وإلا ستتوسع الاحتجاجات لتصل إلى اغلاق الحقول النفطية .

والجدير بالذكر ان المناطق الجنوبية تعيش في حالة اظلام تام من ثلاث أيام مما ترتب عليه نقص المياه وانعدام الحياة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50° .