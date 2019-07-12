كهرباء الشرقية.. لا طرح للأحمال بعد صيانة ودخول الوحدات للخدمات

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أعلنت الشركة العامة الكهرباء في المنطقة الشرقية تمكن المهندسين والفنيين من إعادة تشغيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء السرير بقدرة إنتاجية 200 ميغاوات.

وأكدت الشركة أنه تم السيطرة على شبكة الكهرباء الشرقية بعد إعادة جميع الوحدات التي خرجت عن الشبكة، حيث تمت إعادة تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة السرير وكذلك الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة الزويتينة كذلك تم الدخول بالوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة الشمال.

وأشارات الشركة العامة الكهرباء إلى أن الشبكة الشرقية للكهرباء ستستقر وتتحسن بشكل كبير من خلال الشبكة ولن يكون هناك طرح أحمال.

وتابعت الشركة أنه من جانب آخر هناك أعمال تقوم بها الإدارات المختلفة لحل مشاكل الأعطال في خروجات محطة بوعطني 220 وإجراء تحويرات على محطة جنوب بنغازي.

الجدير بالذكر أن أغلب مدن المنطقة الشرقية عانت من انقطاع الكهرباء لفترات وصلت إلى أكثر من عشر ساعات في بعض المدن والأحياء بسبب ارتفاع الحرارة وخروج بعض الوحدات عن العمل.

ورغم أن هناك تقارير تشير إلى أنه تم صرف مبلغ 3.5 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة دون أي تحسن ملحوظ.