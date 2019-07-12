الشّعب اللّيبيّ سئم من حِيَلِ داعش

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد تجربة قاسية عاشتها ليبيا واختبرها الليبيّون مع دخول داعش إلى البلاد واستيلائه على أهمّ المناطق فيها وقتله وذبحه المواطنين الأبرياء، باتت ليبيا، بحسب بعض المراقبين، أكثر الدول القادرة على استيعاب كيف يتمّ اقتلاع الإرهاب من جذوره، وكيف يتمّ التعامل مع كلّ الجماعات الإرهابيّة، وكيف يتمّ القضاء على كلّ داعشيّ مقيت يحاول المساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

لكنّ داعش، التنظيم المتشدّد والساذج، لم يفهم أنّ ليبيا استوعبت الدّرس جيّدًا وأصبحت الآن عصيّة على مثله من التنظيمات المتشددة، حيث نجحت ليبيا بشكلٍ عام واللّيبيون بشكل خاص في طرد التنظيم المتشدد وفلوله من البلاد والقضاء على أفراده قضاءً تامًّا وانتقاميًّا، لدرجة أنّ ليبيا أصبحت من البلدان الأقل عرضةً لخطر التّنظيم الإرهابيّ داعش، وذلك بفضل فعالية الأجهزة الأمنية من جهة، وبفضل ردّة فعل اللّيبيين الّذين سئموا من الإرهاب والخوف والدّمار من جهة أخرى.

لقد جمع داعش في ليبيا أعداء كثيرين له، إذ بات اللّيبيون يركّزون جهودهم على التّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة والاستخباراتيّة بغية التّبليغ عن كلّ خطر إرهابيّ محتمل وتحقيق النّصر على هذا التّنظيم الهمجيّ والمجرم الّذي لا يعرف دينًا ولا قيمًا.

فاللّيبيون الّذين كانوا في السّابق يهابون التّنظيم ويخافون من أفراده وقادته المجرمين، باتوا اليوم يشكّلون كابوسًا لهذا الإرهاب نفسه، فقد خسر داعش رهجته في ليبيا كما خسر قدرته على التلاعب بعواطف اللّيبيين لغسل أدمغتهم واستمالتهم إليه. لقد أصبح داعش مجرّدًا من الدّعم الشّعبيّ وصار يصارع الموت بغية محاولة البقاء على قيد الحياة، ولكنّ ذلك مستحيلٌ وسط التعاون القائم بين الشعب من جهة وبينه وبين الدولة اللّيبيّة من جهةٍ أخرى.