4 قتلى و28 جريح…المسماري: خونة تلقوا أموالًا نفذوا تفجير مقبرة الهواري

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قتل 4 أشخاص وأصيب 28 جريحًا بينهم حالات حرجة جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف قيادات عسكرية أثناء مراسم تشييع جنازة الآمر السابق للقوات الخاصة اللواء خليفة المسماري بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

واتهم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري”خونة” في مدينة بنغازي بتلقي أموال ضخمة مؤكدًا أن العملية تحمل بصمات الجماعات الإرهابية، خاصة التي تمت مواجهتها سابقًا في بنغازي.

حمّل المسماري مسؤولية هذا العمل الإرهابي جماعة الإخوان، وبقايا القاعدة وداعش، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تدفع لهؤلاء الإرهابيين الأموال الطائلة، لافتا إلى أن تركيا وأردوغان شخصيا وحزبه يتحملون مسؤولية الهجوم بسبب دعمه للإرهابيين.

وأوضح الناطق باسم القيادة التفجير الأول وقع بجوار المجموعة التي كانت تقوم بالدفن بشكل مباشر، ثم بعد دقائق وقع تفجير ثان ثم ثالثن مؤكدًا أن العملية كانت مدروسة بشكل جيد، وكانت تهدف لإحداث خسائر كبيرة، خاصة عند محاولة خروج المشيعين من المقبرة.