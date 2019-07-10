“ماتيا” مديراً لقطاع ناشئين كرة القدم بنادي الصداقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي الصداقة مع المدرب الوطني “إدريس ماتيا” ليتولى مهمة الإدارة الفنية لقطاع ناشئي كرة القدم بنادي الصداقة.

وشهد توقيع العقد مع المدرب مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي الصداقة “فهيم حسين”، وتحاول إدارة نادي الصداقة من خلال هذا التعاقد لتطوير قطاع الناشئين بالنادي .

ويبلغ إدريس ماتيا 58 عام وسبق وأن لعب في صفوف الأخضر منذ عام 1974 واعتزل فيه عام 1992 وتم اختياره في صفوف المنتخب الليبي لفترات متعاقبة كما مارس التدريب في عدة فرق محليه وهي النجمة والقيروان والصداقة والبراق والأخضر، إضافة إلى أنه شغل مهمة عضو اللجنة الفنية للاتحاد الليبي لكرة القدم عام 2016 .