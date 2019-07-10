تصريحات نقلها باشاغا…الخارجية الجزائرية تكذب تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بشأن الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24

كذب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية ما نسبته وسائل إعلام أجنبية ووطنية لرئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، من تصريحات بشأن الأزمة في ليبيا ووصفها بـــ”الخاطئة والمضللة للرأي العام”.

وذكر المصدر – بحسب وكالة الأنباء الجزائرية – أن موقف الجزائر ثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية” القاضية باحترام سيادة الدول” وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد المصدر المسؤول بعدم وجود بديل للحل سياسي للأزمة في ليبيا و”مسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا”.

وأكد أن “الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي” ، تبقى على يقين أن “الحل السياسي ، التفاوضي و المقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين و الحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق”.

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كان قد نقل عن بدوي قوله إن ”حفتر لا يساوي شيء أمام عظمة وتاريخ ليبيا” وبأنه وصف قوات الجيش بـ ”المليشيات المعتدية على طرابلس والتي سببت انزعاجاً للقادة الأفارقة ”.