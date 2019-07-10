بعد الوصول إلى حل مرضي .. عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار المياه المغذي لطرابلس والمنطقة الوسطى

بعد الوصول إلى حل مرضي .. عودة التيار الكهربائي لحقلي آبار المياه المغذي لطرابلس والمنطقة الوسطى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عودة التيار الكهربائي إلي حقلي أبار المياه لمنظومة الحساونة سهل الجفارة الشمالي والجنوبي من محطة تغذية الكهرباء النهر (1) بعد انقطاع أستمر إلى 20 ساعة .

وجاءت هذه الخطوة بفضل الله أولاً ومساعي أهل الخير من حكماء وأعيان المدن الجنوبية، بحسب الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك .

وتابع الجهاز في بيان له، أنه تم إصدار التعليمات من غرفة التحكم الرئيسة لفرق التشغيل بالبدء في التشغيل للآبار بحقلي الشمالي والجنوبي لتتدفق المياه عبر مسار الأوسط إلى طرابلس ومدن المنطقة الوسطي .

وأوضح الجهاز أنه من المتوقع أن تعود المياه إلى تدفقها الطبيعي لطرابلس مع منتصف يوم الغد الأربعاء .

وطمئن الجهاز سكان مدينة طرابلس وسكان المدن التى يمر بها المسار الأوسط بأن الوضع المائي مطمئن .

يشار إلى أن شباب من منطقة الجنوب الليبي أغلقوا اليوم الثلاثاء منظومة النهر الصناعي “منظومة الحساونة” مطالبين بإعادة الكهرباء إلى المنطقة الجنوبية والتوزيع العادل للكهرباء بين المدن.

وذكر جهاز النهر الصناعي على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن مجموعة مسلحة أجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول وآبار مياه الحساونة.