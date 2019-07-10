المغربي ينفي وقوع هجوم إرهابي على بوابة حقل الزويتينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي الأنباء المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع هجوم إرهابي على بوابة حقل الزويتينة .

اللواء المغربي أكد في تصريحات صحفية أن المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة ويجري تأمينها بصورة طبيعية.

وفند المسؤول الأخبار المتدوالة بشأن سقوط قتلي وأسري من القوات المسلحة، في الخبر الذي تسوقه بعض المواقع الإخبارية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي .

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبر مساء اليوم الثلاثاء بشأن شن عناصر مايسمي بتنظيم “داعش” الإرهابي هجوم مسلح على بوابة شركة الزويتينة في مدينة زلة .

وكانت المنطقة العسكرية في مدينة سبها التابعة للقيادة العامة أعلنت رفع درجة الطوارئ القصوى بعد رصد تحركات لعناصر تنظيم مايمسي “داعش” في محيط المدينة .

ودعا مركز منطقة سبها العسكرية كافة الضباط وضباط صف والعسكريين، إلى ضرورة الالتحاق بوحداتهم، وطلب من الغرف الأمنية الفرعية رفع حالات النفير القصوى، لوجود تحركات مشبوهة للتنظيم الإرهابي .

يأتي ذلك، بعد يومين فقط، على ظهور تسجيل جديد لتنظيم داعش ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين في منطقة صحراوية يعتقد أنها في جنوب ليبيا، وهم يبايعون المدعو الإرهابي “أبو بكر البغدادي” متواعدين القوات المسلحة بعمليات انتقامية.