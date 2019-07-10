الرقابة على الأغذية يرفض شحنة فول سوداني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والأدوية عن رفضه لسلعة موردة نوع فول سوداني “كاكاوية”، المقدرة بحوالي ثلاث حاويات بوزن 58734 كيلو .

المركز أوضح في بيان له اليوم الثلاثاء أن الشحنة المرفوضة من الفول السوداني وصلت إلى ميناء الخمس اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن بلد المنشأ له هي دولة الصين.

وعلل المركز أن سبب الرفض لارتفاع نسبة البذور التالفة فيها، وهذه ليست المرة الأولي التي يرفض فيها المركز شحنات مخالفة للمواصفات القياسية، أو يعلن عن مصيرها .