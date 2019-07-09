عودة الكهرباء إلى مناطق الجنوب بعد انقطاعه لمدة يومين

عودة الكهرباء إلى مناطق الجنوب بعد انقطاعه لمدة يومين

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع من مدينة سبها أن الكهرباء عادت اليوم الثلاثاء إلى مناطق الجنوب بعد خروج وحدات من محطة الزاوية ودخول مسلحين إلى محطة الخمس وطرد المناوبين.

وأضاف المصدر أن منظومة الحساونة استأنفت الضخ بعد إغلاقها من قبل محتجين من أبناء الجنوب بسبب انقطاع الكهرباء عن مدنهم دون مبرر من قبل الشركة.

وكانت منظومة جبل الحساونة ذكرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكهرباء قد عادت إلى الحقل وتمت إعادة تشغيل الآبار وفتحت الصمامات ومن المتوقع وصول المياه غدا صباحا إلى طرابلس.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت على مدى يومين إظلام تام بسبب خروج للوحدات الغازية الأولى والرابعة والخامسة والوحدة البخارية الثانية بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة بشكل مفاجئ.