منتخب رفعات القوى تصل كزاخستان

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت بعثة المنتخب الليبي لرفعات القوة لذوي الإعاقة الحركية للعاصمة الكازاخستانية وذلك للمشاركة في بطولةً العالم التي ستنطلق في العاشر من هذا الشهر.

وكان المنتخب الليبي قد دخل معسكر تدريبي مغلق بمقر نادي طرابلس الرياضي بمدينة طرابلس، وذلك بعد أن كان الجزء الأول من التدريبات بمدينة بنغازي، تحت إشراف اللجنة الفنية العليا للعبة .

وسيشارك المنتخب الليبي في البطولة بعدد 4 رياضيين وستقام المنافسات في الفترة من 10 يوليو وحتى 21 يوليو الجاري وتعبر هذه البطولة مؤهلة للألعاب البارالمبية طوكيو 2020 .