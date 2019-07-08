مجموعة مسلحة تقتحم محطتي كهرباء الخمس وتطرد المناوبين

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ذكرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مسلحة قامت اليوم الإثنين بالدخول إلى محطتي الخمس مفاتيح 400 و220 ك. ف ، وطرد المناوبين وإقفال المحطتين.

وأكدت الدائرة عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الأمر سبب في إرباك العمل ويؤثر على أداء الشبكة الكهربائية.

واستنكرت ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ استمرار ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ مقارها وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، موضحة ﺃﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺴﺒﺐ في عدم استقرار الشبكة الكهربائية الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيارها.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية في بلدية الخمس ضرورة التدخل السريع لحماية المحطتين وعودة المناوبين لمباشرة أعمالهم.