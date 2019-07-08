عميد بلدية سبها يرحب بنقل المتورطين في أعمال الحرابة إلى سجن “قرنادة”

أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي لـ”أخبار ليبيا24″ إن السلطات المحلية بالمدينة تشعر بالارتياح إزاء خطوة نقل المجرمين والمشتبه بتورطهم في أعمال الحرابة بفي المدينة إلى سجن قرنادة شرق البلاد.

وأوضح الخيالي أن هذا الإجراء جاء بسبب صعوبة إيجاد سجن يحتجز هؤلاء المجرمين بشكل منتظم ومتواصل حتى تبث المحاكم في قضاياهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيكون بمثابة الرادع لمن ينتوي القيام بأية أعمال إجرامية داخل المدينة.

وأضاف عميد البلدية أن هذا الإجراء يمنع حدوث الكثير من الظواهر السلبية التي ترافق سجن الكثير من المجرمين، كالوساطة والرشوة، والاقتحامات المسلحة التي قد تتعرض لها المؤسسات المسئولة عن احتجاز المجرمين ومن في حكمهم.

وأشار إلى ضرورة الإسراع بتفعيل القضاء فيما يخص الشق الجنائي والبث في القضايا الجنائية المختلفة، مذكرا بأن عملية النقل لسجن قرنادة ستتبعها عمليات نقل أخرى وبشكل منتظم لكل المجرمين والمشتبه بهم.