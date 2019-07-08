عميد بلدية سبها لـ”أخبار ليبيا24″: تشكيل غرفة أمنية مشتركة لبسط الأمن

أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إن منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي شكلت غرفة أمنية مشتركة مع عدة جهات أمنية بالمدينة، بهدف وضع خطة لبسط الأمن.

وأوضح الخيالي لـ”أخبار ليبيا24″ أن الغرفة تضم مديرية الأمن الوطني والبحث الجنائي والدعم المركزي وجهاز الأمن الداخلي، وتدعم كل هذه الجهات وحدات من الكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للجيش.

وأكد عميد بلدية سبها أن الخطة الأمنية الجديدة تعتمد على انتشار وحدات الشرطة ومافي حكمها في التقاطعات الرئيسية بالمدينة.

وأشار الخيالي إلى أن الوحدات الأمنية تتناوب على تسيير دوريات في الطرق الفرعية والزراعية خارج المدينة.

وأضاف أن هذه الخطة الجديدة تلقى دعما من مخاتير المحلات وعموم سكان المدينة، ويُتوقَعُ لها أن تنجح في الحد من عمليات الحرابة التي تكررت مؤخرا وسط الشوارع الرئيسة بسبها.