عقيلة صالح يرد على مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في البلاد

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لا يمتلك من أمره شيء وبأنه رهينة “المليشيات” المسلحة.

وأضاف صالح في تصريح صحفي له تعليقًا على ما قدمه السراج على أنه مبادرة حل الأزمة السياسية في ليبيا :” بارتهان رئيس المجلس الرئاسي لهذه المليشيات المسلحة أصبح جزءًا مماتعانيه البلاد”.

وتساءل رئيس مجلس النواب قائلا :”هل بإمكان السراج الاعتراف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف المليشيات المسلحة وأن يوقف هيمنة هذه المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة”.

وتابع في تساؤله :”هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي أن يدين ماتقترفه هذه المليشيات من أعمال نهب المال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس وأعمال الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل وأعمال المتاجرة بالبشر من خلال الهجرة غير القانونية”.

وأكد صالح أن السراج لايستيطع تنحية أمراء المليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس منذ سنوات وهم حكامها على الأرض وذاق أهلنا منهم ذرعاً خطفاً وابتزازاً وتقتيل وأن يقر بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد وإدانة التدخل التركي والقطري وانتهاكهم للسيادة الوطنية بالكثير من الأعمال من دون الرجوع لأحد حتى السراج نفسه.

وقال رئيس مجلس النواب :”إذا امتلك السراج الشجاعة لكل ماذكر حينها بإمكانه أن يقدم حلولًا لليبيا وشعبها الذين يدفعون كل يوم ثمن كل هذه الأعمال التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم فليس هناك دولة ما دامت هذه المليشيات موجودة والدولة والمليشيات المسلحة ضدان والجيش الوطني هو حامي الدستور والقانون وسيادة الدولة”.