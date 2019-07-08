عقب تحريضه واعترافه بدعم الإرهاب..  داخلية المؤقتة تحيل ملف لجرائم “محمود الورفلي” للقضاء الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ملف يدين المدعو محمود عبد العزيز الورفلي عضو المؤتمر الوطني العام (سابقًا) المقيم في مالطا للقضاء لاعترافه صراحة بمساهمته بارتكاب وقائع جنانية موثقة لديكم ولدى الجهات الأمنية عن طريق الدعم المباشر للتنظيميات المصنفة إرهابية محلياً ودولياً، وذلك وفق الأسانيد القانونية والأدلة المرفقة بالملف الذي تلقت المرصد نسخة منه .

وأوضحت الداخلية أن “الورفلي” ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية معترفا بإرادته وكامل أهليته صراحة وبعبارات مباشرة بالمساهمة الفعلية مع الجناة الأصليين بالدعم اللوجستي عن طريق جرافات من غرب البلاد تحمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وغيرها لتنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى درنة وبنغازي.

وتضمنت الإحالة مرفقات عن محاضر جمع الاستدلال بالوقائع وقرص مدمج به اعترافات بالصوت الصورة لاعتراف الورفلي صراحة بمساهمته عن طريق الدعم المباشر للتنظيمات المصنفة إرهابية محليا ودوليا.

وفي رسالة وجهها معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إلى المدعي العام العسكري والمحامين العامين بحكمة استئناف طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق وغريان وسبها أوضحت الداخلية بأن الورفلي ساهم في استجلاب عناصر أجنبية وتسليحها لتنفيذ جرائم إرهابية.

ومن جهته، وجه مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الموضوع إلى القضاء والمدعين العامين في ستة مدن إضافة للمدعي العام العسكري من حيث الاختصاص معززاً ببعض الشكاوي بمحاضر جمع الاستدلال من المجني عليهم أو ذويهم، وكذلك المتضررين من هذه الجرائم لإنصافهم بالقصاص العادل وفق القانون.

ومن بين التهم التي وجهت للورفلي “جرائم قتل وجرائم اغتيال”، وجرائم إعتداء وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وجرائم تهب أموال وسرقة بالإكراه، واستجلاب عناصر أجنبية وتسليحها التنفيذ، والجرائم المذكورة بالإضافة إلى الأشخاص المشتبه بهم الموقوفين لدى الجهات الأمنية وكذلك المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق في الجرائم المذكورة وأيضا المحكوم عليهم ، وكذلك من ثم التحقيق معهم وتسليمهم إلى جمهورية مصر العربية طبقاً للقانون رقم (3) لسنة 2014م وقواعد القانون الدولي ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

واستنادا لمبدأ التعاون القضائي بين الدول في الجرائم التي تشكل خطر عام على أمنها ومصالحها وكل هؤلاء معروفين بكامل بياناتهم واسماهم وصفائهم وجنسياتهم .

يضاف في هذا السياق اعتراف المذكور صراحة وعلنا بمساهمته واشتراكه مع الجناة طبقا لقواعد قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة ( الباب الرابع م 27- 28 ) من القانون رقم (3) لسنة 2014م وكذلك التشريعات الجنائية للدول وأيضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية م (165) .